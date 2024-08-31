TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Karşıyaka, kadroda yer alan altyapı patentli genç futbolcularına zam yapıyor.

Yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi, kadroda geçen sezondan kalan Ferdi ve Mustafa Durgun gibi oyuncuların düşük ücretlerinde ciddi iyileştirmelere gidiyor. Bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen İzmir temsilcisinde, genç futbolcular yine kadronun önemli bir parçası olacak.

Karşıyaka, geçen sezondan kalan futbolcuların lisanslarını yenilerken, yeni transferlerin lisansları ise transfer yasağının kaldırılmasının ardından bu hafta içinde çıkarılacak.