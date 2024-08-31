Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege bölgesinde akşam saatlerine kadar etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Denizli, Burdur, Isparta ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç bölgeleri, Afyonkarahisar'ın güneyi ve Konya'nın batı ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor.

Olası tehlikeler ve alınacak önlemler

Beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca ani ve kuvvetli rüzgarların da etkili olabileceği, bu durumların ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.

Bu sebeplerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, özellikle sel riski taşıyan bölgelerde dikkatli hareket etmeleri, yıldırım düşmesine karşı önlem almaları ve hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları önemle tavsiye ediliyor.