Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kartalkaya'daki otel faciası, 6 Şubat depremleri ve diğer güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle muhalefet liderlerine tepki gösteren Erdoğan, depreme dair açıklamalarını sert bir dille yaptı.

Erdoğan, muhalefetin depremzedelere hakaret ettiğini belirterek, "Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler, bizim samimiyetimizi idrak edemez. Hep söylediğim gibi, depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya otel yangınına tepki

Geçen haftaki Kabine toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına da değinen Erdoğan, sorumluların cezalarını çekeceğini belirtti. "Yangın tedbirlerini masraf olur diyerek harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası olan kimse hesap verecek" dedi.

Sağlık ve tarım alanında yenilikler

Cumhurbaşkanı, sağlık sistemindeki yeniliklerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Aile hekimlerini hastane randevu sistemine entegre ederek, kronik hastalar için hastaneye gitme zorunluluğunu kaldıracaklarını söyledi. Ayrıca, sağlık hizmetlerine daha fazla erişim sağlayacak yeni uygulamalar hakkında da bilgi verdi.

Tarımda ise üretimi artırmaya yönelik projelere devam ettiklerini belirten Erdoğan, hayvancılıkla ilgili yeni destek projeleri açıkladı. Gençler ve kadınlara yönelik tarım sektörü desteklerinin artırılacağını vurguladı.

"Bizi çekmeye çalıştıkları faydasız gündemlere takılmıyoruz"

6 Şubat depremleriyle ilgili olarak, muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bizi çekmeye çalıştıkları faydasız gündemlere takılmıyoruz. Depremzedelerin durumu ve ihtiyaçları her zaman önceliğimizdir. Deprem bölgesine yaptığımız katkılarla cevabımızı verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni tarım projeleri ve destekler

Hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerle üreticilere vereceklerini duyuran Erdoğan, ayrıca Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi imkânı sağlanacağını açıkladı. Bu projelerle gençler ve kadınların tarım sektörüne daha fazla katılımının sağlanması hedefleniyor.