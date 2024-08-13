2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'i dolarken, devlet üniversitelerinde açılan Yapay Zeka ve Bilişim programlarının kontenjanları tamamen doldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, genç neslin yükseköğretime erişebilirliğinin arttığını vurguladı.

Doluluk oranı %98,8

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın büyük bölümünün dolduğunu bildirdi. Devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarına ayrılan 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'si doldu. Bu sonuç, devlet üniversitelerinde doluluk oranının %98,8’e ulaştığını gösterdi. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı %91,14 olarak gerçekleşti.

"Adaylar çağın ihtiyaçlarına duyarlı"

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, “Kontenjanların neredeyse tamamen dolması, genç neslin yükseköğretime erişiminin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle Yapay Zeka ve Bilişim gibi stratejik alanlarda açtığımız programlar yoğun ilgi gördü ve tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Bu durum, adayların çağın ihtiyaçlarına duyarlı olduklarını gösteriyor” dedi.

Kadın adaylar öne çıktı

Açıklamada, kadın adayların üniversiteye yerleşme oranlarının erkek adaylardan daha yüksek olduğu belirtildi. Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205'i tercih yaparken, bunların 887 bini kadın, 783 bini ise erkek adaylardan oluştu. Kadın adaylar, toplamda %55'lik bir yerleşme oranı ile üniversitelere yerleşmede erkek adaylara göre daha başarılı oldu.

Yapay zeka ve bilişim programlarına yoğun ilgi

Özvar, yeni açılan Yapay Zeka ve Bilişim programlarının tüm kontenjanlarının dolduğunu belirterek, "Devlet üniversitelerinde bu alanlarda açılan 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Bu, öğrencilerimizin bu alanlara olan ilgisini gösteriyor" dedi. Ayrıca, meslek yüksekokullarına olan ilginin arttığını, özellikle siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik programların büyük rağbet gördüğünü vurguladı.

Yeni adaylar için ek tercih dönemi çağrısı

YÖK Başkanı, bir programa yerleşemeyen adaylara ek tercih sürecini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu ve bu süreçte boş kalan kontenjanlara yerleşme şansı olduğunu hatırlattı.