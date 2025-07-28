TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü forması giyen Enginalp Yamaç, sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katıldı.



Genç oyuncu Kütahyaspor’da

Kütahyaspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Enginalp Yamaç, Ankara Keçiörengücü’nden kiralık olarak transfer edildi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kütahyaspor’a hoş geldin Enginalp Yamaç" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Antalyaspor altyapısında başladı

2004 yılında Ankara Altındağ’da doğan Enginalp Yamaç, futbola Antalyaspor altyapısında başladı. 2023 yılında profesyonelliğe adım atan Yamaç, bir sezon sonra Keçiörengücü’ne transfer oldu.

31 maçta 4 gol attı

Geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor’da kiralık olarak geçiren Yamaç, burada 31 karşılaşmada forma giydi ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca 1. Lig’de 2 maça çıkan genç futbolcu, akademi liglerinde ise toplam 108 maçta görev aldı.