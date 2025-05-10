Karşıyaka, Süper Lig'de kalma yolunda Türk Telekom'la hayati maçta karşılaşacak. Taraftara çağrı: "Salonu dolduralım!"

Karşıyaka hayati maçına çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıllık aralıksız mücadelesini sürdüren Pınar Karşıyaka, bu sezon alt sıralardan kurtulma savaşı verirken çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-kırmızılılar, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de evinde Türk Telekom'u konuk edecek.

Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadelenin bilet fiyatları, hem tam hem öğrenci için 100 TL olarak belirlendi. Yönetim ve teknik ekip, taraftarlardan maksimum destek bekliyor.

Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Hakan Sayılı iyileşti ve maç kadrosuna alınacak. Ancak önemli skorerlerden Gallinat'ın durumu belirsiz; yıldız oyuncunun maça yetişmesi beklenmiyor.

Karşıyaka, bitime 3 maç kala 27 haftada 10 galibiyetle ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu maçtan sonra, 14 Mayıs Çarşamba günü Anadolu Efes'le ertelenen maçı oynayacak. Ligin son haftasında ise Tofaş'a konuk olacak.

Yönetim prim sözü verdi

Hafta içinde, Karşıyaka Danışma Kurulu tarafından takıma moral yemeği verildi. Kurul, Türk Telekom galibiyeti için ekstra prim açıkladı. Kulüp yönetimi, bu karşılaşmanın sezonun kırılma noktası olduğunun altını çizerek, taraftara salona gelme çağrısı yaptı.