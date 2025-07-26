76 yaşındaki Fatma Slem, rutin mide şikayetleri nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerde, başka bir sağlık kuruluşunda çekilen tomografide fark edilen ve “buzlu cam nodülü” olarak adlandırılan akciğer kitlesi takip altına alındı.

Nodül büyüyünce ameliyat kararı verildi

Fatma Slem’in akciğerinde bulunan nodül, büyüme gösterince Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve multidisipliner onkoloji konseyi tarafından ameliyat kararı alındı. Minimal invaziv tekniklerden uniportal VATS yöntemiyle yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Kapalı ameliyatla nodül çıkarıldı

Ameliyat öncesinde girişimsel radyoloji ile iş birliği yapılarak nodülün yeri işaretlendi. Cerrahi müdahalede nodül kapalı yöntemle çıkarıldı. Patoloji sonucunda nodülün erken evre akciğer kanseri olduğu belirlendi.

Hastanın durumu ve tedavi süreci

Lenf nodlarında yayılım tespit edilmediği için ek tedaviye gerek kalmadı. Fatma Slem kısa sürede sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci değerlendiren Slem, erken tanının önemine vurgu yaptı.

Bölgede bir ilk gerçekleşti

Prof. Dr. Ulutaş, girişimsel radyoloji destekli uniportal VATS uygulamasının hastanede ve bölgede ilk defa yapıldığını belirtti. Bu yöntemin hastalar için daha az riskli ve konforlu olduğunu ifade etti.