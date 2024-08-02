Karşıyaka Kent Konseyi'nde Dilek Karcı Dönemi Başladı

Karşıyaka Kent Konseyi'nin seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, tek aday olarak seçime giren Dilek Karcı, oy birliğiyle başkan seçildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da yeni dönemde yürütme kurulunda yer alacak. Ünsal, yeni projelerle Karşıyaka'yı daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını belirtti.

Yönetimde kapsayıcı ve şeffaf bir dönem

Sosyal Demokrasi Derneği temsilcisi Dilek Karcı, 10 yıl boyunca başkanlık yapan Selman Boyacıoğlu'nun aday olmadığı genel kurulda tek aday olarak seçildi. Karcı, "Tüm Karşıyakalıları kapsayan, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, kent kültürünü yaşatacağız. Yeni dönemde kent konseyine tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" diyerek, kenti birlikte yönetme çağrısında bulundu.

Kadın eli ile yeni bir başlangıç

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kent konseylerinin yerel yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Ünsal, "Karşıyaka Kent Konseyi, sosyal demokrasi anlayışını en güzel şekilde yansıtarak, Türkiye'ye örnek projelere imza atmıştır. Eski başkan Selman Boyacıoğlu’na, Karşıyaka'ya kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Şimdi, yeni bir serüvenin başlangıcındayız ve Karşıyaka'yı daha ileriye taşımak için kararlıyız. Ayrıca, kent konseyine bir kadın eli değecek olması da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.