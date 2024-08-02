İzmir'de 3 Ağustos'ta 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmangazi ( İBRAHİM RACİ 578/2. Sk. 578. Sk. Dumlupınar Cd. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 11:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kadriye ( KADRİYE )

Tepeköy ( Aliağa-Dikili-Bergama Yolu Küçükkaya Köy Yolu )

Tiyelti ( Tiyelti Köyü TİYELTİ MERKEZ )

Yalnızev ( Yalnızev Köyü İç Yolu )

Yerlitahtacı ( Kozak Bergama Yolu Yerlitahtacı Köyü İç Yolu Çavuşali )

İncecikler ( İncecikler Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamiçi

Eğridere ( 8750 Sk. )

KalDer ve Yaşar Üniversitesi'nden üniversite-sanayi iş birliği KalDer ve Yaşar Üniversitesi'nden üniversite-sanayi iş birliği

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kavaklıdere ( Kavak Sk. Eylül Sk. Eylül Derya Dere Sk. CEMRE EYLÜL ANKARA Özen Çıtak Sk. Çıtak Kekik Kavaklıdere )

Yeşilçam ( Kavaklıdere Cd. )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 11:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çağlan

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vatan

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Parlak ( ÖREN DERESİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER ÇULLU YÜZÜ )

Salman

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Parlak ( OVA İÇİ OVAİÇİ ÇARDAK TEPESİ )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sancaklı

Yamanlar

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Latife Hanım ( 7685 SK. 7681 7682. Sk. 7683. Sk. 7685. Sk. 7684. Sk. 7687. Sk. 7689. Sk. 7690. Sk. 7691. Sk. 7689 sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu 29 Ekim ( Mehmet Tokmak Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Salim Ağa Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. )

Sarılar

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yukarıkızılca Merkez ( Nifçayı Kümesi )

Örnekköy ( Örnekköy Kümesi )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haliller ( KIRHÜSEYİNLER )

Editör: Engin Keskin