İzmir'de 3 Ağustos'ta 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( İBRAHİM RACİ 578/2. Sk. 578. Sk. Dumlupınar Cd. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 11:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadriye ( KADRİYE )
Tepeköy ( Aliağa-Dikili-Bergama Yolu Küçükkaya Köy Yolu )
Tiyelti ( Tiyelti Köyü TİYELTİ MERKEZ )
Yalnızev ( Yalnızev Köyü İç Yolu )
Yerlitahtacı ( Kozak Bergama Yolu Yerlitahtacı Köyü İç Yolu Çavuşali )
İncecikler ( İncecikler Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamiçi
Eğridere ( 8750 Sk. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kavaklıdere ( Kavak Sk. Eylül Sk. Eylül Derya Dere Sk. CEMRE EYLÜL ANKARA Özen Çıtak Sk. Çıtak Kekik Kavaklıdere )
Yeşilçam ( Kavaklıdere Cd. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 11:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çağlan
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vatan
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Parlak ( ÖREN DERESİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER ÇULLU YÜZÜ )
Salman
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Parlak ( OVA İÇİ OVAİÇİ ÇARDAK TEPESİ )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sancaklı
Yamanlar
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Latife Hanım ( 7685 SK. 7681 7682. Sk. 7683. Sk. 7685. Sk. 7684. Sk. 7687. Sk. 7689. Sk. 7690. Sk. 7691. Sk. 7689 sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( Mehmet Tokmak Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Salim Ağa Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. )
Sarılar
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Nifçayı Kümesi )
Örnekköy ( Örnekköy Kümesi )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haliller ( KIRHÜSEYİNLER )