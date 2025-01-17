TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, ikinci devrenin ilk haftasında pazar günü deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü’ne konuk olacak. Ligde son 5 maçında galibiyet elde edemeyen ve lider Bursaspor’un 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetiminde kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

71 günlük galibiyet hasreti son bulacak mı?

Karşıyaka, ligdeki son galibiyetini 10 Kasım’da Muşspor’u 2-1 yenerek aldı. Bu tarihten sonra Anadolu Üniversitesi ve Silifke Belediyespor’a deplasmanda mağlup olan Kaf-Kaf, Kahramanmaraşspor, Belediye Kütahyaspor ve Bursaspor’la berabere kalarak 5 maçta 3 puan toplayabildi. Kırşehir FK karşısında alınacak bir galibiyet, 71 günlük galibiyet hasretini sona erdirecek.

Eksikler dikkat çekiyor

Karşıyaka’da sol bek Gökhan Meral’in takımdan ayrıldığı açıklanırken, sarı kart cezalısı olan Kadir Bakırtaş ve Mert Yusuf Torlak da kadroda yer alamayacak. Teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın bu eksiklere rağmen takımı galibiyete taşımak için farklı bir stratejiyle sahaya çıkması bekleniyor.