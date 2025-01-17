Pamukkale Belediyespor Kulübü, 2025 yılına halter ve güreş branşlarında kazandığı madalyalarla merhaba dedi. Mavi-beyazlı kulüp, yeni yıla şampiyonluklarla giriş yaptı.

Halterde Türkiye Şampiyonları Pamukkale'den çıktı

Pamukkale Belediyespor’un halter sporcuları, Muğla’da düzenlenen Türkiye Halter Okullar Arası Genç A-B Müsabakaları'nda büyük bir başarıya imza attı. 37 şehirden 342 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Pamukkale Belediyesporlu sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Ali Osman Çınlar, Genç A kategorisinde 109 kg sikletinde, koparmada 130 kg, silkmede ise 150 kg kaldırarak toplamda 280 kg ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Kağan Berkay Çınlar, Gençler B kategorisinde 89 kg sikletinde yarışarak 75 kg koparma, 90 kg silkme ile toplamda 165 kg kaldırarak Türkiye Üçüncüsü oldu.

Mehmet Kesmez, 102 kg sikletinde yarışarak koparmada 74 kg, silkmede 93 kg kaldırarak toplamda 167 kg ile Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Güreşte Türkiye Şampiyonası yolunda bir başarı daha

Aynı günlerde Bilecik'te düzenlenen Okullararası Serbest Güreş Grup Müsabakaları’nda Hüseyin Umut Alver 48 kg’da 3. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.