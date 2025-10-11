Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen “Enerji ve İnovasyon Günleri”nde faaliyetlerini tanıtarak girişimcilere ilham verdi.

Karşıyaka Kolektif, Enerji ve İnovasyon Günleri’nde

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Enerji ve İnovasyon Günleri” etkinliğine katılım sağladı.

Üç gün süren etkinlikte merkez yöneticileri, Karşıyaka Kolektif’in faaliyetlerini, girişimcilik ekosistemine katkılarını ve sürdürülebilir iş modellerini tanıttı. Katılımcılar, merkez tarafından sunulan destekler ve mentorluk programları hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte Kolektif Girişimcilik Merkezi girişimcileri Barış Güleç ve Talha Erkaslan, öğrencilerle bir araya gelerek kendi başarı hikâyelerini paylaştı.

Girişimciler, iş fikirlerini hayata geçirirken karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri deneyimleri ve başarıya ulaşma süreçlerini anlatarak genç katılımcılara ilham verdi. Öğrenciler, oturum sonunda girişimcilik dünyasına dair sorularına yanıt bulma fırsatı yakaladı.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençleri girişimcilik ve inovasyon alanlarında desteklemenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Başkan Ünsal, “Kolektif Girişimcilik Merkezimiz, gençlere ilham veren, onları cesaretlendiren bir buluşma noktası haline geldi. Üniversitelerle kurulan iş birlikleri, bilgi paylaşımını ve ortak üretim kültürünü güçlendiriyor. Karşıyaka’yı girişimcilik ekosisteminin öncü kentlerinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi