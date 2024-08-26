TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Karşıyaka, sezon öncesinde gerçekleştirdiği 10 transferle iddialı bir kadro kurmayı hedefledi. Ancak kulüp, kombine bilet satışlarında beklediği ilgiyi bulamadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak iç saha maçları için uygun fiyatlarla satışa sunulan sezonluk kombine biletler, taraftarlardan yeterli talep görmedi.

31 Temmuz'da anlaşmalı bilet firması tarafından satışa çıkarılan kombineler, maraton tribün için 1250 TL, numaralı alt tribün için 2500 TL, VIP A/C tribünleri için 6000 TL, VIP B tribünü için ise 10000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak yaklaşık bir aylık süre içinde sadece 300 civarında kombine satıldığı öğrenildi. Sosyal medyadaki Karşıyaka taraftar sayfaları, kombinelere daha fazla ilgi gösterilmesi için taraftarlara çağrıda bulunuyor.