Tombalacı Mehmet benzerliği
Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Tombalacı Mehmet' karakterine benzeyen bir bebek, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Annesinin paylaşımı, dizi hayranlarının dikkatini topladı.
Annesinin paylaşımı
Anne, bebeğinin fotoğrafını “Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini” notuyla paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medya tepkileri
Bebeğin Tombalacı Mehmet'e benzerliği, sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi. Bu durum, dizinin hala popülerliğini koruduğunu gösterdi.
Editör: Sezin Türkyılmaz