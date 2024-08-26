Tombalacı Mehmet benzerliği

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Tombalacı Mehmet' karakterine benzeyen bir bebek, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Annesinin paylaşımı, dizi hayranlarının dikkatini topladı.

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Annesinin paylaşımı

Anne, bebeğinin fotoğrafını “Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini” notuyla paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

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Sosyal medya tepkileri

Bebeğin Tombalacı Mehmet'e benzerliği, sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi. Bu durum, dizinin hala popülerliğini koruduğunu gösterdi.

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Editör: Sezin Türkyılmaz