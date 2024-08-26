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Bebeğin Tombalacı Mehmet'e benzerliği, sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi. Bu durum, dizinin hala popülerliğini koruduğunu gösterdi.

Anne, bebeğinin fotoğrafını “Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini” notuyla paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Tombalacı Mehmet' karakterine benzeyen bir bebek, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Annesinin paylaşımı, dizi hayranlarının dikkatini topladı.

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