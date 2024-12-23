Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl zorlu bir süreçten geçmesine rağmen Karşıyaka, kurduğu kadro ve saha içindeki başarılarıyla zirveye tırmanmaya devam ediyor. Sponsor krizleri ve maaş ödemelerindeki güçlükler, yeşil-kırmızılı ekibin performansını etkilemedi. Sezon başından itibaren hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da sergilediği üstün performansla adından söz ettiren Karşıyaka, iç sahada rakiplerine adeta dar ediyor.

Süper Lig ve Avrupa'da zirve yarışı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da zirveye yakın bir performans sergiliyor. Süper Lig'de evinde oynadığı 6 maçın 6'sını da kazandı ve 5 maçta 100 sayının üzerinde skor üretti. Dün Manisa Basket'i 103-91 gibi rahat bir skorla mağlup eden Karşıyaka, iç sahada 5. kez 100 sayıyı aşarak etkileyici bir performans sergiledi. Daha önce Merkezefendi, Mersin Basket, Galatasaray, Yalovaspor ve Darüşşafaka gibi güçlü rakipleri de aynı şekilde rahat bir şekilde yenen Karşıyaka, iç sahada gerçek bir fırtına gibi esiyor.

Takımın performansı ve yüksek skorlar

Karşıyaka, 11 maçta 8 galibiyetle üçüncü sıraya yükseldi ve ligde attığı 1004 sayıyla en skorer takım oldu. Manisa Basket maçında 7 oyuncusunun çift haneli skorlara ulaşması, takımın ne kadar geniş bir hücum gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu performans, Karşıyaka'nın hücumda ne kadar etkili ve verimli olduğunu ortaya koyuyor.

Antrenör Ufuk Sarıca'nın yorumları

Karşıyaka'nın başarılı teknik direktörü Ufuk Sarıca, takımının son dönemdeki başarısını değerlendirdi. "Bu haftayı iki önemli galibiyetle tamamladık. Bizim için zor bir hafta geçti. Hafta içinde Türkiye saatiyle 23.00'te bir maç oynadık. İyi ve tecrübeli bir ekip olduğumuzu gösterdik. Topu paylaşarak oynayan yetenekli bir takımız. Yüksek bir skor elde etmiş olmamız, herkesten katkı almamız ve yedi oyuncumuzun çift haneli rakamlara ulaşması önemli bir başarı ve beni mutlu ediyor," dedi.

Krizlere rağmen başarı

Karşıyaka'nın bu başarıları, kulüp içindeki ekonomik zorluklara rağmen elde edilmiş. Sponsor krizleri ve maaş ödemelerindeki güçlükler, oyuncuların sahadaki performansını etkilemedi. Takım, bu zorlukları aşarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir konumda bulunuyor.