Galatasaray’ın, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen’i bu kez bonservisiyle kadrosuna katması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Nijeryalı golcünün Napoli’den 75 milyon euro karşılığında transfer edilmesiyle birlikte, Türk futbol tarihinde rekor kırıldı. İşte dünya basınından çarpıcı başlıklar…

Dünya Basını Ne Yazdı?

İspanya: Mundo Deportivo

“Osimhen Türkiye’ye doğru... Haftalardır süren zorlu görüşmelerin ardından Nijeryalı golcü, Napoli'den ayrılıp Galatasaray'ın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Artık kiralık değil, kalıcı bir sözleşmeyle İstanbul'da yeni bir maceraya atılıyor.”

Rusya: Sport Box

“Osimhen’in Galatasaray’a transferi, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Napoli forveti, İstanbul’a gitmek üzere.”

İtalya: SportMediaset

“Osimhen’in gelişi, Galatasaray için sadece ekonomik değil, imaj açısından da tarihsel bir adım. Avrupa'nın zirvesine çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu transferle Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını ortaya koyuyor.”

İspanya: Marca

“Victor Osimhen, 75 milyon euro karşılığında Galatasaray’ın oldu. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçti. Osimhen’e ek olarak Sané, Jakobs ve Frankowski transferleriyle Galatasaray rüya takım kuruyor.”

Hollanda: Voetbal Nieuws

“Osimhen Galatasaray’ı seçti: 75 milyon euroluk rekor transfer tamamlanıyor. Al-Hilal'den daha yüksek teklifler almasına rağmen, İstanbul’a dönmekte kararlıydı.”

Suudi Arabistan: Alweeam

“Kiralık dönem sonrası Napoli’ye dönen Osimhen, Galatasaray’a geri dönme konusunda ısrarcıydı. Transferin ardında dev rakamlar var.”

Portekiz: Moto Ciclismo

“Victor Osimhen, beklentileri altüst ederek Galatasaray’a katılıyor. 75 milyon euroluk bu hamle, futbol dünyasında şok etkisi yaratmaya aday.”