Lig 4. Grup’ta sezona gençleşmiş ve yenilenmiş kadrosuyla giren Karşıyaka, ilk hafta maçında sahasında Afyonspor’u 2-1 mağlup etti. Rakibi karşısında geriye düşen yeşil-kırmızılı ekip, yeni transferleriyle sonuca giderek lige üç puanla başladı.

Karşıyaka İlk Maçta Hata Yapmadı

Geçen sezon 2. Lig’den çekilen ve mali sıkıntıları nedeniyle kadrosunu büyük ölçüde kaybeden Afyonspor, İzmir’e amatör oyunculardan oluşan dar bir kadroyla geldi. Konuk ekip, karşılaşma öncesi kente gece yarısı ulaşırken, öğle yemeği masrafı Karşıyaka tarafından karşılanarak rakibe jest yapıldı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Bornova 1877 ile oynayacağı maça çıkamayan Afyonspor, Karşıyaka deplasmanına yalnızca 4 eski futbolcusunu kadroya dahil edebildi. Genç ve tecrübesiz oyuncularla mücadele eden Afyon ekibi, ilk yarıda sürpriz bir golle öne geçti.

Karşıyaka geriden gelip kazandı

Taraftarının cezası nedeniyle tribün desteğinden yoksun olan Karşıyaka, 33. dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düştü. Ancak yeni transferlerden Onur İnan, 43. dakikada skoru eşitledi. İkinci yarıda Ensar’ın 55. dakikada attığı gol ise galibiyeti getirdi.

Yeşil-Kırmızılılar’ın sıradaki rakibi Kütahyaspor

İlk haftayı galibiyetle geçen Karşıyaka, ikinci haftada deplasmanda zirveye yerleşen Kütahyaspor ile karşılaşacak. Rakip, ilk maçta Tire 2021 FK’yı 4-2 mağlup ederek dikkat çekti.

Karşıyaka’da futbol şubesi Yimsek’e emanet

26 Ağustos’ta yapılan olağanüstü kongrede güven tazeleyen başkan Aygün Cicibaş, futbol şube başkanlığı görevini Ahmet Yimsek’e verdi. Daha önce kulüpte altyapı ve futbol şubesinde görev alan Yimsek, yeni dönemde yönetimde aktif rol alacak.

Futbol şubesinde ayrıca Hamit Erol, Anıl Feroğlu, Murat Cansız, Ertuğ Kantaroğlu, Emin Kantaroğlu, Ziyanur Hasbay ve Emre İpek gibi isimler görev yapacak.