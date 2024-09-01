Karşıyaka ilk periyotta önde başladı
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 21-19, ilk yarısı 54-41, üçüncü periyodu ise 81-67 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.
Karşıyaka'nın yıldızları öne çıktı
Karşıyaka'da McCollum 25, Webb 21, Jefferson 15, Boutseile 13 sayıyla oynadı. Manisa'da ise Lee 30 sayıyla dikkat çekti.
Önümüzdeki maçlar ve hazırlık süreci
Karşıyaka, 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe ile, Manisa Basket ise 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.
Editör: Sezin Türkyılmaz