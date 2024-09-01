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Karşıyaka, 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe ile, Manisa Basket ise 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.

Karşıyaka'da McCollum 25, Webb 21, Jefferson 15, Boutseile 13 sayıyla oynadı. Manisa 'da ise Lee 30 sayıyla dikkat çekti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 21-19, ilk yarısı 54-41, üçüncü periyodu ise 81-67 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

İsmet Taşdemir: İlk yarıdaki oyun bizim oyunumuz değil

İsmet Taşdemir: İlk yarıdaki oyun bizim oyunumuz değil

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