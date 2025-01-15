TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta ikinci yarının ilk maçına pazar günü yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetiminde Kırşehirspor FK deplasmanına çıkacak olan Karşıyaka, kadrosunda değişiklik yapmama kararı aldı. Kulüp, alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken ve gitmek isteyen Gökhan Meral ile yollarını ayırırken, diğer oyunculardan Cenk Ahmet, İsmail ve Sefa'nın serbest kalmalarının önüne geçti.

Karşıyaka, içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını açmayı şu an gündeminde tutmuyor. Bu nedenle, mevcut kadrosuyla ikinci yarıya başlayacak olan yeşil-kırmızılılar, 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer döneminde ihtiyaç duyulursa takviye yapmayı değerlendirecek. Transfer yasağını kaldırmak için 2 milyon TL civarında borç ödeme gerekliliği bulunuyor. Şu anki kadroda, hiçbir futbolcunun tek taraflı serbest kalma durumu bulunmuyor. Karşıyaka, Kırşehirspor deplasmanının masraflarını ise kulübün düzenlediği yardım kampanyasından toplanan bağışlar ve Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin’in katkılarıyla karşılayacak.

Akçay’ın Sözleşmesi Feshediliyor

Sezonun ilk yarısında takımın başında olan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, sürpriz bir şekilde memleketi Trabzon’a dönerek görevinden ayrıldı. Karşıyaka, Akçay’ın antrenmana çıkmadığını noter aracılığıyla tespit etti. Kulüp, noter tespiti sonrası Akçay’ın sözleşmesini feshederek yeni teknik direktör Ahmet Yıldırım ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Akçay’ın sözleşmesine göre, kendi isteğiyle ayrılması halinde kulübe 1 milyon TL tazminat ödemesi gerekiyor. Karşıyaka, yeni teknik direktör Ahmet Yıldırım ile çıktığı yolculukta, Kırşehirspor maçıyla ikinci yarıya başlamayı hedefliyor.