17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümünde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, yıl boyunca da afet bilincini yaygınlaştırmak ve ilçeyi olası afetlere karşı hazırlıklı hâle getirmek için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yenilenerek tekrar hizmete açılan Afet Eğitim Merkezi sayesinde, son bir yılda 3 bini aşkın öğrenci ve vatandaşa temel afet bilinci eğitimi verildi.

Eğitimler, Tatbikatlar ve Gönüllü Projesi

Karşıyaka Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, Afet Eğitim Merkezi ve deprem simülatörü aracılığıyla 2 bin 240 öğrenci temel afet bilgileriyle donatıldı. İlçedeki okullarda yapılan deprem tahliye tatbikatlarına ise 1.105 öğrenci katıldı.

“Mahalle Afet Gönüllüleri” projesi kapsamında ise 208 gönüllü, 16 saatlik eğitimlerini tamamlayarak afet anında ailelerine ve komşularına destek verecek donanıma kavuştu. Ayrıca belediyenin 13 biriminden 32 personelin yer aldığı Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi oluşturuldu. AFAD İzmir İl Müdürlüğü iş birliğiyle hafif seviye kentsel arama kurtarma eğitimi alan ekip, akreditasyon sürecini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Afet Eğitim Merkezi’ne kazandırılan enkaz eğitim alanı, arama kurtarma ekibinin tatbikatıyla hizmete alındı. Ekip, Örnekköy Şantiye Tesisleri’ndeki enkaz alanı ve eğitim salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

“Hazırlıklı Toplum, Güvenli Gelecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı açıklamada, “Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. 17 Ağustos 1999’da ve sonrasında yaşanan afetler, hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Biz yalnızca binalarımızı değil, vatandaşlarımızı da bilinçli ve güçlü hâle getirmek için çalışıyoruz. Bilgiyle donanmış ve dayanışma içinde bir toplum, afetlere karşı en büyük gücümüzdür. Karşıyaka’yı daha güvenli ve dirençli bir geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu kapsamlı çalışmalar, Karşıyaka’da afet bilincinin yaygınlaşmasını sağlarken, gençlerden yetişkinlere tüm vatandaşları olası felaketlere karşı bilinçlendiriyor.