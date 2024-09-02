Karşıyaka Basketbol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak, İtalya'nın Varese takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Sean McDermott'u kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir ekibi, bu transferle forvet bölgesini daha da güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sean McDermott Karşıyaka’mızda. Sean McDermott son olarak İtalya Ligi takımlarından Varese’de forma giymişti" ifadeleri kullanıldı. McDermott, İtalya Ligi'nde 13.9 sayı ortalamasıyla oynarken, 2020-2021 sezonunda NBA takımlarından Memphis Grizzlies formasıyla 18 maça çıkma başarısı göstermişti.

Sean McDermott Karşıyaka’mızda! 💚❤️#WelcomeSeanMcDermott



Sean McDermott son olarak İtalya Ligi takımlarından Varese’de forma giymişti. pic.twitter.com/EBVTuPJOKI — Karşıyaka Basketbol (@KSKBasket) September 2, 2024

Karşıyaka, iç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatırken, dış transferde James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Ozan Yılmaz ve Mehmet Efe Demirel gibi önemli isimleri de kadrosuna katmıştı. Sean McDermott'un da eklenmesiyle Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.