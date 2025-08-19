Karşıyaka Spor Kulübü, yıllar sonra geleneksel sezon açılışını yeniden hayata geçiriyor. Yeşil-kırmızılı camia, kulübün Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ı anmak için Alsancak Stadı’nda taraftarlarıyla buluşacak.

Karşıyaka Spor Kulübü, 60 yılı aşkın süre boyunca kulübün en büyük destekçisi olan ve 2023 yılında hayatını kaybeden Onursal Başkan Selçuk Yaşar’ı unutmadı. Yeşil-kırmızılılar, cuma günü saat 20.00’de Alsancak Stadı’nda düzenlenecek büyük açılış töreninde Selçuk Yaşar’ı anarak sezonu taraftarıyla birlikte karşılayacak.

Yıllar boyunca Selçuk Yaşar’ın öncülüğünde Karşıyaka İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen sezon açılışları, stadın yıkılmasının ardından kesintiye uğramıştı. Bu yıl ise camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle unutulan gelenek yeniden canlanacak.

“SELÇUK YAŞAR’IN DÜNYADA BENZERİ YOK”

Eski başkanlardan Azat Yeşil, Selçuk Yaşar’ın Karşıyaka’ya verdiği eşsiz desteğin dünyada bir benzeri olmadığını vurguladı. Yeşil, şu ifadeleri kullandı:

“Bir spor kulübüne tam 60 yıl boyunca karşılıksız destek veren bir örnek dünyada yok. Biz Karşıyaka sevgisini ve kulüpçülüğü rahmetli Selçuk Yaşar’dan öğrendik. Onun açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Açılış törenimizi de onun anısına düzenliyoruz. Bu özel günde tüm taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz.”

FUTBOL TAKIMI İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKACAK

Sezon açılışında futbol, basketbol ve voleybol branşlarındaki A takım ile altyapı sporcuları taraftarla buluşacak. Futbol takımı ise açılış töreninin ardından Muğlaspor ile hazırlık maçı oynayarak taraftarının karşısına ilk kez çıkacak.

TRANSFERLER TAMAM

Lig’de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, Manisa FK’dan 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ile Adanaspor’dan 22 yaşındaki savunmacı Hıdır Aytekin’i kadrosuna kattı. İki futbolcunun resmi imzaları atıldı ve takıma dahil oldu.