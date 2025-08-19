Karşıyaka Spor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun açılışını görkemli bir organizasyonla yapmaya hazırlanıyor. 22 Ağustos Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda düzenlenecek etkinlikte kulübün tüm branşlardaki sporcuları taraftarla buluşacak. Minik yaş gruplarından profesyonel takımlara kadar tüm Karşıyaka ailesi, bu özel gecede yeşil-kırmızı renklere gönül verenlerle aynı sahada yer alacak.

Kapılar saat 18.00’de açılacak, açılış seremonisinin ardından saat 20.00’de Karşıyaka–Muğlaspor maçı başlayacak. Yeşil-kırmızılı camia, hem yeni sezon coşkusunu yaşamak hem de tüm branşlardaki sporcuları aynı sahada görmek için Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda bir araya gelecek.

Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, biletlerin satışta olduğu ve tüm taraftarların bu özel gecede tribünlerde yer almasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yönetim kurulu, Karşıyakalıları ve tüm sporseverleri sezon açılış törenine davet etti.