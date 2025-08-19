Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Işık V. (42) yönetimindeki 35 N 0158 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç bariyerlere çarptı ve takla attı

Sürücü, yol üzerindeki bariyerlere çarptıktan sonra otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının durumunun stabil olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği güzergâhta inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trafik kazalarına karşı uyarılar sürüyor

Yetkililer, sürücülerin hız ve yol koşullarına dikkat ederek trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirtti. Özellikle virajlı ve yoğun trafikli yollarda direksiyon hakimiyetini kaybetmenin ciddi kazalara yol açabileceği vurgulandı.