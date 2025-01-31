Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’da düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışında, Türkiye ile Özbekistan arasında kurulan ortak üniversitenin müjdesini verdi. Özvar, üniversitenin Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi olarak adlandırıldığını duyurdu.

Bu üniversite, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle işbirliği yaparak, Türk dünyasında önemli bir eğitim merkezi olmayı hedefliyor. Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin üniversite çatısı altında program açacağını belirtti. Önümüzdeki yıllarda Azerbaycan ve Özbekistan’da da üniversite sayısının artırılması planlanıyor.

Türkmenistan ile görüşmeler devam ediyor

Azerbaycan'dan sonra Özbekistan'da kurulan bu üniversite, Türk dünyasına hizmet etmeyi amaçlıyor. Özvar, Türkmenistan ile de benzer bir üniversite kurma girişimi üzerine görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

Dijital ve yapay zeka alanlarında gelişme

YÖK Başkanı, dijital ve yapay zeka tabanlı programların 50 üniversitede açılacağını ve bu adımın Türkiye’nin teknoloji odaklı eğitim politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

2030’a doğru yükseköğretim vizyonu

Prof. Dr. Erol Özvar, küresel yükseköğretim trendlerine de değinerek, 2030 yılına kadar dünya genelinde yükseköğretime devam eden öğrenci sayısının 380 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu süreçte, yükseköğretimin küreselleşmesi ve kitleselleşmesinin etkisiyle ekonomik maliyetlerin arttığını belirtti. Türkiye’deki üniversitelerin, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayabilmesi için uygun ücret politikaları izlediğini de vurguladı.

Türk üniversitelerinin uluslararası başarısı

Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası akreditasyon standartlarını karşılayarak küresel üniversite sıralamalarında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. THE 2025 sıralamasında pek çok Türk üniversitesinin ilk 1000'e girdiğini belirtti. Bu başarıların, Türk üniversitelerinin dünya çapındaki itibarını artırdığına dikkat çekti.

Yeni eğitim ihtiyaçları ve programlar

Yeni açılan 17 ön lisans ve lisans programı ile dijital beceri açığının kapatılacağına inandığını belirten Özvar, yazılım ve yapay zeka tabanlı alanların en çok talep edilen kariyer alanları arasında olduğunu ifade etti. Bu tür programların sayısının artırılacağını ve kalite standartlarının korunarak gelecekte daha fazla öğrenciye ulaşılacağını söyledi.