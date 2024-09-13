Karşıyaka Spor Kulübü, altyapısından çıkan üç genç futbolcuyu kiraladığını duyurdu. Kulüp, Mertcan Koç, Taha Yeşilbaş ve Mustafa Durgun'un kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyeceğini açıkladı.

Kiralık gönderilen oyuncular

Mertcan Koç , Alanya 1221 FK’ya kiralandı. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen yetenekli bek oyuncusu, Alanya 1221 FK'da deneyim kazanarak gelişimini sürdürecek.

, Alanya 1221 FK’ya kiralandı. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen yetenekli bek oyuncusu, Alanya 1221 FK'da deneyim kazanarak gelişimini sürdürecek. Taha Yeşilbaş , Erciyes 38'e transfer oldu. Genç orta saha oyuncusunun, Erciyes 38’de gösterdiği performansla dikkat çekmesi bekleniyor.

, Erciyes 38'e transfer oldu. Genç orta saha oyuncusunun, Erciyes 38’de gösterdiği performansla dikkat çekmesi bekleniyor. Mustafa Durgun, Silivrispor'a kiralandı. Forvet oyuncusu, Silivrispor'da elde edeceği süreyle yeteneklerini geliştirecek.

Metin Peker ile anlaşmazlık

Karşıyaka, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Metin Peker ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, bu kararın ardından Metin Peker'e teşekkür ederek, futbol kariyerinde başarılar diledi.