Deseni, kokusu, lezzeti ve uzun süre dayanabilmesiyle bilinen Kırkağaç kavunu, bu yıl 30 bin ton rekolte hedefiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayında başlayan hasat, bu yıl ekim dönemindeki yoğun yağışlar nedeniyle Eylül ayına sarktı.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı’dan açıklama

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 10 bin dekarlık alanda ekilen kavunların gecikmeli de olsa yüksek bir rekolteyle hasat edilmeye başlandığını belirtti. Özarı, "Bu sene Kırkağaç kavunumuzun hasadı yağmurların fazla olmasından dolayı Eylül ayına sarktı. Normalde 15 Ağustos'ta hasada başlardık ama üreticilerimiz kavunlarını şimdi depolara götürüyor. Kavunlarımızın en büyük özelliği uzun süre dayanmasıdır. Kış aylarında satış için bu kavunları depolarımıza koyuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yılki hedef 30 bin ton rekolteyle piyasaya güçlü bir şekilde girmeyi amaçlayan Kırkağaç kavunu, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük ilgi görmeyi hedefliyor.