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Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarda 2012-2014 ve 2016-2018 yılları arasında kadroda yer alıp iki sezon önce yuvaya dönen Mert, yeni sezon öncesi imza attı. Karşıyaka'da üçüncü dönemini geçiren 2.06 boyundaki Mert Celep, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 2.5 sayı, 1.3 ribaund, 0.3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 1.0 sayı, 1.6 ribaund, 0.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

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