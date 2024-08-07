Mahmut Orhan’ın enerjik performanslarıyla renk katacağı gece, 18 Ağustos 2024 Pazar akşamı saat 20:00’de Çeşme’deki popüler mekan Sommer Klein’da gerçekleşecek.

Mahmut Orhan’ın yaz sezonu

Mahmut Orhan, son dönemin en dikkat çeken DJ’lerinden biri olarak, yaz sezonu boyunca Sommer Klein’da sahne alacak. Elektronik müzik tutkunları, Orhan’ın unutulmaz setleriyle yaz gecelerine eğlence katma fırsatını yakalayacak.

Sommer Klein, Çeşme’nin gözde mekanlarından biri olarak, kaliteli müzik ve şehrin enerjisini bir araya getiriyor. Mahmut Orhan’ın performanslarıyla mekan, bu yaz sezonunda daha da hareketli olacak.