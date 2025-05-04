Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi son bir yılda %10’un üzerinde değer kaybederken bazı hisseler binlerce puanlık yükseliş yaşadı. İşte yatırımcısına en çok kazandıran 10 hisse…

Borsa İstanbul’da 28 Nisan 2025 haftası, BIST100 endeksi %2,81 oranında düşerek 9167,58 puandan kapanış yaptı. Endeksin son bir yıllık performansı ise %10,20 kayıpla negatif bölgede kaldı. Ancak bu dönemde bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazançlar sağladı. İşte son bir yılda en çok yükselen 10 hisse senedi…

Yıllık bazda en çok kazandıran hisseler (Nisan 2024 – Nisan 2025)

Sıra Şirket Unvanı (Hisse Kodu) 1 Yıl Önceki Fiyat (TL) Kapanış Fiyatı (TL) Yıllık Getiri (%) 1 Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 8,98 146,20 %1.528 2 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 5,22 43,86 %739 3 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) 14,38 117,00 %713 4 Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) 19,39 117,50 %506 5 Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) 3,35 14,75 %339,73 6 Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) 16,23 63,00 %288 7 Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) 45,46 168,90 %272 8 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 79,46 295,00 %271 9 Batı Ege GYO A.Ş. (BEGYO) 5,33 19,09 %258 10 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) 23,88 82,50 %245

Endeks Performansı ile Kıyas

BIST100 endeksi, aynı dönemde yaklaşık %10,20 değer kaybederken, listedeki hisseler %245 ile %1.528 arasında yıllık getiri sundu. Bu durum, bireysel hisse seçimlerinin borsa yatırımında ne denli belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

Uzman Yorumu

Piyasa uzmanlarına göre bu hisselerdeki yükselişler, şirketlerin sermaye yapısı, büyüme beklentileri, finansal performansı ve sektörel gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Ancak volatilitenin yüksek olduğu bu tarz hisselere yatırım yaparken dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.