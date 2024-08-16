Dün gece saatlerinde Karşıyaka’da başlayan yangın Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yakınlarına kadar geldi. Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sürüyor. Komşu illerden gelen yangın söndürme helikopterlerinin yardımıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yangından dolayı Karşıyaka ve civarında gökyüzü kararırken, bölgeye kül yağmaya başladı. Elektrikleri kesilen ve dışarıdaki kül yangını gören vatandaşlar, korku içerisinde yangının söndürülmesini bekliyor.

Bayraklı Şehir Hastanesi ve TOKİ evleri bölgesine yaklaşan yangın çevredeki vatandaşların tedbir alıp bölgeden uzaklaşmasına sebep oldu. İzmir’in birçok bölgesinden görünen yangın için yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.