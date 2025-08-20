Karşıyaka Belediyesi, “Daha yeşil bir kent” hedefiyle başlattığı uygulama sayesinde ilçedeki yeşil dokuyu güçlendiriyor. Müteahhit dernekleriyle iş birliği içinde yürütülen çevre dostu uygulama kapsamında, yapı kullanma izni başvurularında her daire ve iş yeri için ikişer fidan bağışı alınıyor. Bugüne kadar toplanan 5 bin 464 fidan, park, meydan, kaldırım ve çeşitli alanlarda toprağa dikilerek Karşıyaka’nın geleceğine nefes oluyor.

Uygulama şeffaf şekilde yürütülüyor

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Müteahhitler ve İş Adamları Derneği (KAMİAD) ile Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) arasında imzalanan protokol doğrultusunda uygulamayı sürdürüyor. Yapı kullanma izni almak isteyen müteahhitler, her bağımsız bölüm için iki fidan bağışlıyor. Yapılan tüm bağış ve dikim bilgileri derneklerle düzenli olarak paylaşılarak şeffaflık sağlanıyor.

Başkan Ünsal çevreye duyarlılığı vurguladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’da çevreye ve geleceğe duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Artan yapılaşmaya rağmen kentimizin nefes almasını sağlayacak bu örnek uygulama, yalnızca bugünümüze değil, geleceğimize de nefes oluyor. Bu sürece destek veren müteahhitlerimize ve derneklerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı bir Karşıyaka bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeşil Karşıyaka hedefi büyüyor

Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları ve örnek iş birlikleriyle yeşil alanları artırmayı hedefliyor. Toplanan fidanların düzenli dikimi ve bakımıyla ilçedeki ekosistem destekleniyor, vatandaşlar daha sağlıklı ve doğal yaşam alanlarına kavuşuyor.