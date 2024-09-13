2024 Yaz Olimpiyatları’nın ardından Türkiye’deki 59 spor federasyonu, olağan seçimli genel kurulları için harekete geçti. 22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na göre, federasyonlar olimpiyatların ardından 3 ay içinde seçim yapmak zorunda. Bu süreçte mevcut başkanlar arasında üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci kez aday olan isimler de dikkat çekiyor. Federasyon seçimleri, 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

2011 yılında çıkarılan 6215 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesiyle spor federasyonları, özerk statüden bağımsız statüye dönüştürülmüştü. Bu doğrultuda, yeni yönetmelikle federasyonlar bağımsız spor federasyonları olarak faaliyet gösteriyor.

Bütçe ve denetim yetkisi Bakanlıkta

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarının bütçe ve denetimini yürütüyor. Spor federasyonları, kanuna göre özel hukuk hükümlerine tabi yapı olarak değerlendiriliyor. Seçim takvimi, 21 Eylül 2024’te Kürek Federasyonu ile başlayacak, 17 Kasım 2024’te Görme Engelliler Federasyonu ile sona erecek.

Kış Sporları Federasyonları seçimleri kış olimpiyatlarından sonra

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonu gibi kış sporlarına yönelik federasyonların seçimleri ise Kış Olimpiyatları’nın ardından gerçekleşecek.

Federasyonların seçim tarihleri

Kürek Federasyonu: 21 Eylül 2024 Cumartesi

Kano Federasyonu: 22 Eylül 2024 Pazar

Binicilik Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi

Ragbi Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi

Sutopu Federasyonu: 25 Eylül 2024 Çarşamba

Bisiklet Federasyonu: 26 Eylül 2024 Perşembe

Hentbol Federasyonu: 27 Eylül 2024 Cuma

Okçuluk Federasyonu: 28 Eylül 2024 Cumartesi

Modern Pentatlon Federasyonu: 29 Eylül Pazar

Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu: 29 Eylül 2024 Pazar

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: 30 Eylül Pazartesi

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: 30 Eylül 2024 Pazartesi

E-Spor Federasyonu: 4 Ekim 2024 Cuma

Herkes İçin Spor Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi

İzcilik Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi

Wuşhu Kung fu Federasyon: 6 Ekim 2024 Pazar

Gelişmekte olan Spor dalları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi

Hava Sporları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi

Basketbol Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı

Briç Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı

Satranç Federasyonu: 9 Ekim 2024 Çarşamba

Cimnastik Federasyonu: 10 Ekim 2024 Perşembe

Bilardo Federasyonu: 11 Ekim 2024 Cuma

Dans Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi

Dağcılık Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi

Eskrim Federasyonu: 14 Ekim 2024 Pazartesi

Otomobil Sporları Federasyonu: 15 Ekim 2024 Salı

Oryantiring Federasyonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba

Atıcılık Federasyonu: 17 Ekim 2024 Perşembe

Voleybol Federasyonu: 18 Ekim 2024 Cuma

Badminton Federasyonu: 19 Ekim 2024 Cumartesi

Taekwando Federasyonu: 20 Ekim 2024 Pazar

Kaykay Federasyonu: 21 Ekim 2024 Pazartesi

Karate Federasyonu: 22 Ekim 2024 Salı

Muay Thai Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma

Kick Boks Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma

Yelken Federasyonu: 26 Ekim 2024 Cumartesi

Halk Oyunları Federasyonu: 28 Ekim 2024 Pazartesi

Atletizm Federasyonu: 31 Ekim 2024 Perşembe

Çim Hokeyi Federasyonu: 1 Kasım 2024 Cuma

Halter Federasyonu: 2 Kasım 2024 Cumartesi

Judo Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar

Yüzme Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar

Üniversite Sporları Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi

Vücut Geliştirme Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi

Motosiklet Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı

Triatlon Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı

İşitme Engelliler Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba

Golf Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe

Masa Tenisi Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe

Geleneksel Güreşler Federasyonu: 8 Kasım 2024 Cuma

Güreş Federasyonu: 9 Kasım 2024 Cumartesi

Tenis Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi

Sualtı Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi

Boks Federasyonu: 12 Kasım 2024 Salı

Bedensel Engelliler: 15 Kasım 2024 Cuma

Özel Sporcular Federasyonu: 16 Kasım 2024 Cumartesi

Görme Engelliler Federasyonu 17 Kasım 2024 Pazar