2024 Yaz Olimpiyatları’nın ardından Türkiye’deki 59 spor federasyonu, olağan seçimli genel kurulları için harekete geçti. 22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na göre, federasyonlar olimpiyatların ardından 3 ay içinde seçim yapmak zorunda. Bu süreçte mevcut başkanlar arasında üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci kez aday olan isimler de dikkat çekiyor. Federasyon seçimleri, 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
2011 yılında çıkarılan 6215 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesiyle spor federasyonları, özerk statüden bağımsız statüye dönüştürülmüştü. Bu doğrultuda, yeni yönetmelikle federasyonlar bağımsız spor federasyonları olarak faaliyet gösteriyor.
Bütçe ve denetim yetkisi Bakanlıkta
Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarının bütçe ve denetimini yürütüyor. Spor federasyonları, kanuna göre özel hukuk hükümlerine tabi yapı olarak değerlendiriliyor. Seçim takvimi, 21 Eylül 2024’te Kürek Federasyonu ile başlayacak, 17 Kasım 2024’te Görme Engelliler Federasyonu ile sona erecek.
Kış Sporları Federasyonları seçimleri kış olimpiyatlarından sonra
Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonu gibi kış sporlarına yönelik federasyonların seçimleri ise Kış Olimpiyatları’nın ardından gerçekleşecek.
Federasyonların seçim tarihleri
Kürek Federasyonu: 21 Eylül 2024 Cumartesi
Kano Federasyonu: 22 Eylül 2024 Pazar
Binicilik Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi
Ragbi Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi
Sutopu Federasyonu: 25 Eylül 2024 Çarşamba
Bisiklet Federasyonu: 26 Eylül 2024 Perşembe
Hentbol Federasyonu: 27 Eylül 2024 Cuma
Okçuluk Federasyonu: 28 Eylül 2024 Cumartesi
Modern Pentatlon Federasyonu: 29 Eylül Pazar
Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu: 29 Eylül 2024 Pazar
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: 30 Eylül Pazartesi
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: 30 Eylül 2024 Pazartesi
E-Spor Federasyonu: 4 Ekim 2024 Cuma
Herkes İçin Spor Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi
İzcilik Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi
Wuşhu Kung fu Federasyon: 6 Ekim 2024 Pazar
Gelişmekte olan Spor dalları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi
Hava Sporları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi
Basketbol Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı
Briç Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı
Satranç Federasyonu: 9 Ekim 2024 Çarşamba
Cimnastik Federasyonu: 10 Ekim 2024 Perşembe
Bilardo Federasyonu: 11 Ekim 2024 Cuma
Dans Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi
Dağcılık Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi
Eskrim Federasyonu: 14 Ekim 2024 Pazartesi
Otomobil Sporları Federasyonu: 15 Ekim 2024 Salı
Oryantiring Federasyonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba
Atıcılık Federasyonu: 17 Ekim 2024 Perşembe
Voleybol Federasyonu: 18 Ekim 2024 Cuma
Badminton Federasyonu: 19 Ekim 2024 Cumartesi
Taekwando Federasyonu: 20 Ekim 2024 Pazar
Kaykay Federasyonu: 21 Ekim 2024 Pazartesi
Karate Federasyonu: 22 Ekim 2024 Salı
Muay Thai Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma
Kick Boks Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma
Yelken Federasyonu: 26 Ekim 2024 Cumartesi
Halk Oyunları Federasyonu: 28 Ekim 2024 Pazartesi
Atletizm Federasyonu: 31 Ekim 2024 Perşembe
Çim Hokeyi Federasyonu: 1 Kasım 2024 Cuma
Halter Federasyonu: 2 Kasım 2024 Cumartesi
Judo Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar
Yüzme Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar
Üniversite Sporları Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Vücut Geliştirme Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Motosiklet Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı
Triatlon Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı
İşitme Engelliler Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba
Golf Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba
Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe
Masa Tenisi Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe
Geleneksel Güreşler Federasyonu: 8 Kasım 2024 Cuma
Güreş Federasyonu: 9 Kasım 2024 Cumartesi
Tenis Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Sualtı Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Boks Federasyonu: 12 Kasım 2024 Salı
Bedensel Engelliler: 15 Kasım 2024 Cuma
Özel Sporcular Federasyonu: 16 Kasım 2024 Cumartesi
Görme Engelliler Federasyonu 17 Kasım 2024 Pazar