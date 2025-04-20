Karşıyaka Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, “Çocuklar için Takas Pazarı” etkinliğiyle başladı. Zühtü Işıl Meydanı’nda bir araya gelen çocuklar, hem eşyalarını takas etti hem de çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Yüzlerce çocuk meydanda buluştu

Etkinlik kapsamında 100 çocuk, stant açarak ellerindeki fazla oyuncak, kitap ve giysileri birbirleriyle paylaştı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte aileler de çocuklarına destek verirken, meydan renkli görüntülere sahne oldu. Gösteriler ve animasyonlar, etkinliğe ayrı bir neşe kattı.

Bayram coşkusu Bostanlı’dan Tay Park’a taşınıyor

Karşıyaka Belediyesi’nin hafta boyunca sürecek etkinlik takvimi kapsamında;

22 Nisan Salı günü Bostanlı Sahili’nde 2 bin uçurtmanın dağıtılacağı Uçurtma Şenliği,

23 Nisan Çarşamba günü Cordelion Tay Park’ta yüz boyama, şişme parkurlar, jonglör ve palyaço gösterilerinin yer aldığı Çocuk Şenliği,

Aynı gün Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı’nda tiyatro ve müzik gösterilerinin sunulacağı 7’den 77’ye Çocuk Bayramı etkinliği düzenlenecek.

Bayram akşamında ise KODA, Ege Türküleri Konseri ile izleyiciyle buluşacak. Gösterilere çocuk dansçılar da eşlik edecek.

Şenlik Atletizm ile son bulacak

Kutlamaların finali 26 Nisan Cumartesi günü Atletizm Şenliği ile yapılacak. Semra Aksu Atletizm Parkı’ndaki yarışmalar saat 10.00’da başlayacak. Ödül töreni 12.30’da gerçekleştirilecek ve tüm katılımcı çocuklara madalya verilecek.

Başkan Ünsal: “Hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“23 Nisan dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklere, Çocuklar için Takas Pazarı ile çok keyifli bir başlangıç yaptık. En büyük bayramımızı heyecanla ve gururla kutlamaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.”