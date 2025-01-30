Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Son 10 ayda ilçedeki tüm ticari işletmeler mercek altına alınırken, kurallara uygun olmayan iş yerlerine yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı. Turizm İşletme Belgesi bulunmayan ya da İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu’nu alamayan 8 pansiyonun ruhsatı iptal edilerek faaliyetleri sonlandırıldı. Belediye ayrıca, iştirak şirketi Kent A.Ş. ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerin de düzenli olarak denetlendiğini açıkladı.

869 işletmeye kapatma kararı

Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, gıda, üretim ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren 869 işletmenin ruhsatı iptal edildi. Denetimlerde; Resmi belge eksiklikleri, işgal ihlalleri, fiyat etiketi kuralları, ürün saklama şartları, temizlik ve hijyen standartları

gibi kriterler dikkate alındı. Yetkililer, kurallara uymayan işletmelere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

"Geri adım atmayacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, halkın güvenliği ve huzuru için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın can güvenliğini ve sağlığını korumak için kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Denetimlerimiz sonucunda birçok işletmenin ruhsat almasını sağlarken, kurallara uymayanları da kapattık. Özellikle konaklama tesislerini sıkı kontrollerden geçirdik ve standartlara uymayan pansiyonların faaliyetlerine son verdik. Huzurlu, düzenli ve güvenli bir kent yaşamı için geri adım atmayacağız, mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz."