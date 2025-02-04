Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi, çevre dostu enerji üretimi ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda büyük bir projeye imza atıyor. İki belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen protokol töreniyle, Ahmetli’ye 2 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için ilk adım atıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş’ın imzaladığı protokolle, bölgedeki enerji üretimi çevre dostu bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ahmetli’ye 2 megavatlık GES yatırımıyla çevreye ve ekonomiye katkı sağlanacak

Ahmetli’nin Canbazlı Mahallesi’nde yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kurulacak olan Güneş Enerji Santrali, yılda 3,2 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üreterek hem çevre dostu enerji üretimini destekleyecek hem de önemli bir ekonomik kazanç sağlayacak. Proje, 3 bin 216 ton karbon emisyonunun engellenmesine yardımcı olacak ve 7 bin 825 ağaca eşdeğer çevresel katkı sunacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir çevre politikalarını hayata geçirecek.

GES projesiyle enerji giderleri azaltılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan protokolün çok önemli olduğunu belirterek, "Ahmetli Belediyesi ile birlikte 2 Megavatlık Güneş Enerji Santrali’ni Manisa’ya kazandırıyoruz. Hem yeşil dönüşüm hem de enerji giderlerimizi azaltma adına önemli bir adım atıyoruz. Bu projeye uzun süredir birlikte çalıştık ve şimdi tesisimizi Ahmetli’ye kazandırmaya çok yakınız,” dedi. Başkan Zeyrek, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi’nin iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş: “Manisa ve Ahmetli kazanacak”

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, projeye duyduğu gururu dile getirerek, "Bu proje sadece Ahmetli’ye değil, tüm Manisa’ya katkı sağlayacak. Çevre dostu bir tesis olarak bu proje, Manisa’nın geleceği için çok önemli. Başkan Ferdi Zeyrek ve ekibine teşekkür ediyorum. Gelecekte de birlikte birçok projeye imza atacağımıza inanıyorum,” dedi.