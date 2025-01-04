Karşıyaka Belediyesi, spor kurslarına devam eden çocuklar ve ailelerinin katılımıyla "Basketbol Okulları Şenliği" düzenledi. Yaklaşık 700 katılımcı, oyunlar ve maçlarla dolu eğlenceli anlar yaşadı.

Basketbolun keyfi ailelerle paylaşıldı

Her yaşta sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, basketbol kurslarına katılan çocuklar ve ailelerini Basketbol Okulları Şenliği’nde buluşturdu. Organizasyon, Muharrem Candaş Spor Salonu'nda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün

Yaklaşık 700 katılımcı, şenlikte koşu, şut yarışmaları, turnike yarışları ve toplu oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Aileler, birlikte maç yaparak hem eğlendi hem de spor yaptı.

Başkan Ünsal’dan sağlıklı yaşam vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporu bir yaşam biçimi olarak gördüklerini belirtti. "Hedefimiz aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmak. Bu amaçla etkinlikler düzenliyor, spor olanakları sunuyoruz." diyen Ünsal, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Geleceğe Yatırım: Sporun Her Yaşta Yaygınlaşması

Karşıyaka Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşları için nitelikli etkinlikler düzenlemeye ve sportif imkanlar yaratmaya devam edeceğini vurguladı.