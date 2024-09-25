TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da geçen hafta futbol altyapı başkanlığı görevinden alınan eski futbolculardan Tayfun Yungul, görevine veda ederken sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı. Yungul, altyapı sürecinde yaşadıkları, verdiği emekler ve karşılaştığı zorluklara değinerek, Karşıyaka'da bazı şeylerin değişmesini umut ettiğini ifade etti.

Yungul, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Amacımız günü kurtarmak ya da birilerine şirin gözükmek değil, Karşıyaka'ya direkt oynayacak, performans sağlayacak ve kulübe maddi kazanç getirecek oyuncular kazandırmaktı." Bu hedef doğrultusunda İzmir ve çevresinde 678, Türkiye genelinde ise 27 ilde 224 maç izlediklerini belirtti. Taramalar sonucunda altyapıya U12'den U19'a kadar 53 oyuncu transfer ettiklerini ekledi.

"En az 10 oyuncu profesyonel liglerde mücadele ediyor"

Tayfun Yungul, "Bitirmiş olduğumuz sezonda futbol altyapının tüm malzemeleri ve formaları kendi yarattığımız 1.3 milyon TL kaynak ile finanse edilmişti. Oyuncu kalitesini artırmaya çalışırken, lojmanda çıkan yemeğin kalitesini ve lojmanda kalan sporcuların konforunu da Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışır bir seviyeye getirmeye çalıştık. Zemini futbol oynamak için tehlikeli hale gelmiş olan suni sahamızın zemin değişikliği için bütün kurumlar ile irtibata geçtik ve nihayetinde değişim için tarih aldık. A takıma çıkıp geçen sezon 23 maçta 11 oynayan Ferdi Burgaz, bu disiplin, bu sistemin yetiştirdiği genç değerdir. 5 yıl önce futbol altyapıya transfer edilen ve olmadığımız dönemde gönderilen Kerem Dönertaş, Oğuzcan Çalışkan (Keçiörengücü), Caner Cengiz (Somaspor), Mustafa Çalışkan (Bornova 1877) ve bu sistemin yetiştirdiği ismini sayamadığımız en az 10 oyuncu daha profesyonel liglerde mücadele etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Biz torpil yapmayı öğrenememişiz"

Tayfun Yungul açıklamasını, "Karşıyaka altyapısına olan güveni yeniden tahsis ederek ücretli yapmış olduğumuz seçmelere birçok şehirden yüzlerce gencin katılımını sağladık, buradan elde ettiğimiz gelir ile 5 sene önce bizim yaptığımız fitness merkezimizi tamamen yenileyerek daha kaliteli hale getirdik. Spor okullarımızı, maaş düzenimizi, gelir gider dengemizi sağlıklı bir yapıya kavuşturduk. Kaliteli oyuncu kulübe kazandıralım derken babamızın oğluna torpil geçmedik. Bu şanlı formayı hak edene vermeyi boynumuzun borcu olarak gördük. Ancak şunu gördük ki biz torpil yapmayı öğrenememişiz. Hak eden çocukları gönderip dayısı olanı oynatsaymışız sevilen ve tutulan adamlar olacakmışız. Sonucu her ne olursa olsun doğruları yapmaya devam edeceğiz" diye tamamladı.