Türk Hava Yolları (THY), Kuzey ve Orta Avrupa’daki bazı şehirler için ucuz bilet kampanyası başlattı. Yolcular, 1 Ekim’e kadar alacakları biletlerle 1 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla Avrupa’ya seyahat edebilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu şehirler

THY’nin duyurusuna göre, kampanya kapsamında Almanya’da Münih, Düsseldorf ve Köln dahil olmak üzere birçok şehre gidiş-dönüş biletler 169 dolardan başlıyor.

İngiltere’nin Londra, Manchester ve Edinburgh kentlerine ise 189 dolardan başlayan fiyatlarla uçuşlar yapılabilecek.

199 dolardan başlayan diğer Avrupa şehirleri

Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stockholm, Kopenhag, Oslo ve Helsinki gibi şehirlere de 199 dolardan başlayan gidiş-dönüş biletleri sunulacak.

Ekonomi sınıfında her şey dahil fiyatlar

169 dolardan başlayan fiyatlar ekonomi sınıfı için geçerli olacak. Belirtilen ücretler yalnızca THY’nin resmi internet sitesinden yapılan alışverişlerde uygulanacak. Bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyat farklılıkları olabileceği bildirildi.

Detaylara THY sitesinden ulaşılabilecek

THY, kampanya hakkında ayrıntılı bilgilere yolcuların resmi internet sitesi üzerinden erişebileceğini duyurdu.