KADİR TAPUCU'DAN İNCİ TANELERİ

Müzik dünyasının sevilen ismi Kadir Tapucu, uzun bir aradan sonra yepyeni şarkısı 'İnci Taneleri' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. 1990'lı yıllara damgasını vuran ve dillerden düşmeyen 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' şarkısıyla hafızalara kazınan Tapucu, bu yeni çalışmasıyla da adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Sözleri Kadir Harmancı'ya, müziği Şenol Bülbül'e ve aranjörlüğü Hatem Tutkus'a ait olan 'İnci Taneleri', usta besteci ve müzik adamı Burhan Bayar'ın prodüktörlüğünde hazırlandı. Bayar Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, YouTube ve tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Şarkının yayınlanmasının ardından kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaşması, Kadir Tapucu'nun hayranları tarafından ne kadar özlendiğini bir kez daha kanıtladı. Şarkının başarısı, Merih Aktaş'ın yönetmenliğinde çekilen etkileyici bir kliple taçlandırıldı.

Kadir Tapucu, bu muhteşem dönüşünde kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sunarak, özellikle prodüktör Burhan Bayar'a duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanatçı, yeni şarkısı ve klibiyle müzik dünyasına güçlü bir geri dönüş yaptığını gösteriyor.

KADİR TAPUCU YORUMUYLA “İnci Taneleri” KLİP LİNK

https://youtu.be/4sBy4phzYVU?si=fNxTPDve8IeFYD8-

