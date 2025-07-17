Karşıyaka Belediye Meclisi, belediye şirketlerinin SGK’ya olan borçlarına karşılık iki kültür merkezinin devrini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Kararın gerekçesi ise Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından “tercih değil, zorunluluk” sözleriyle açıklandı.



Meclisten komisyonlara havale

Ziya Gökalp Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin SGK’ya devri için Karşıyaka Belediye Başkanlığı tarafından sunulan yetki önergesi, oy birliğiyle İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

Başkan Ünsal: “Bu bir tercih değil”

Konuya ilişkin açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mevcut ekonomik koşulların belediyeleri de zorladığını belirtti. Ünsal, yüksek enflasyon ve kamu kaynaklarına erişim sorunlarının, belediyenin hizmetlerini sürdürebilmesi için bazı zorunlu kararlar almayı gerektirdiğini vurguladı:

“Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur.”

İller Bankası kesintisi ve krediye erişim sorunu

Ünsal, İller Bankası’nın gelirlerden yaptığı %40 oranındaki kesintinin belediyenin nakit akışını ciddi biçimde etkilediğini belirterek, kıdem tazminatları için kredi verilmemesi ve kamu bankalarından finansman sağlanamamasının da ek yük oluşturduğunu ifade etti.

“Atılması gereken bir adım”

Belediyenin sigorta borçlarını ödeyememesi durumunda daha ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyleyen Ünsal, kültür merkezlerinin devrinin uzun vadede mali dengeyi sağlamak açısından gerekli olduğunu savundu:

“Bu adım, çalışanlarımızın haklarını ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri güvence altına almak içindir.”

“Dayanışma ile aşabiliriz”

Belediye meclisine seslenen Başkan Ünsal, alınacak kararın kolay olmadığını, ancak dayanışma ile bu sürecin aşılabileceğini belirterek destek çağrısında bulundu:

“Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir. Bu zor kararı birlikte almalı ve bu süreci omuz omuza aşmalıyız.”