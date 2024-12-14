Karşıyaka Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine karşı ‘Hedef Tertemiz Karşıyaka’ sloganıyla yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, gece gündüz demeden ilçenin dört bir yanında evsel atık, moloz ve eski ev eşyalarını toplayarak günlük 357 ton atık bertaraf ediyor. Bu kapsamda özellikle sokaklara ve çöp konteynerlerinin yanına bırakılan moloz ve eşyalar titizlikle toplanıyor, geri dönüşüme ya da bertarafa gönderilerek çevre kirliliği önleniyor. Vatandaşlar, belediyeden moloz ve eski ev eşyalarının toplanması konusunda destek alabiliyor. Bu hizmetten yararlanmak veya taleplerini iletmek isteyenler, 0232 367 67 55 numaralı hattı arayarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

"Temiz bir çevre ortak çabayla mümkün"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, temiz bir çevre için hem belediye hem de vatandaşların sorumluluğuna dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: “Karşıyaka, hepimizin gözbebeği. Böyle çağdaş bir kent, temizliğiyle örnek olmayı hak ediyor. Belediyemiz yoğun temizlik çalışmalarıyla moloz ve eski ev eşyalarını toplayıp çevremizi güzelleştiriyor. Ancak vatandaşlarımızın duyarlılığı ve desteği olmadan temiz bir çevre mümkün olamaz. Gelin, hep birlikte Karşıyakamızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirelim.”

Başkan Ünsal, çevre temizliği konusunda tüm Karşıyakalıları iş birliğine davet etti.