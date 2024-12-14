Balçova Belediyesi, hizmetlerinde tasarrufu öncelik alarak bozulan çöp konteynerlerini geri kazandırıyor. Belediye, kurduğu özel bir ekip ile onarılan konteynerleri ilçeye geri kazandırırken, yeni yıl için de yeni konteyner alımı yapmayı planlıyor.

Çöp konteyneri onarımıyla tasarruf sağlanıyor

Balçova genelinde yaklaşık 2 bin 800 çöp konteyneri bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçede yapılan kontroller sırasında bozulan konteynerlerin hızlı bir şekilde tamir edilip yerine konduğunu söyledi. Yiğit, “Kurduğumuz ekip, bozulan konteynerleri yerinden alıp, kapağını, tekerleklerini yenileyerek boyuyor. Böylece eski konteynerler, neredeyse yeni gibi oluyor ve tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Temizlikte kaliteyi artırıyoruz

Başkan Yiğit, temizlik alanında sürekli iyileştirme yapmayı hedeflediklerini vurguladı. “Balçova’nın her köşesinde daha temiz bir çevre sağlamak için çalışıyoruz. Halkımıza verdiğimiz ‘Daha temiz bir Balçova’ sözünü tutmak için gayret gösteriyoruz” dedi.