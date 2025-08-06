Karşıyaka Belediyesi, çocukların erken yaşta doğru branşlara yönlendirilmesini hedefleyen Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi ile örnek bir çalışmaya imza atmaya devam ediyor. Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu içinde hizmet veren merkez, Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

8-10 yaş grubuna yönelik branş yönlendirme, 11-18 yaş grubuna ise performans analizi testlerinin uygulandığı merkezde, çocukların sportif kapasiteleri bilimsel yöntemlerle ölçülüyor. Yapılan testler sonucunda her çocuk için detaylı rapor hazırlanıyor ve ailelerle paylaşılıyor.

16 farklı başlıkta dijital test uygulanıyor

Testler, uzman spor eğitmenleri eşliğinde ve dijital altyapı ile desteklenerek yapılıyor. Dayanıklılık, çeviklik, reaksiyon süresi, kuvvet gibi fiziksel parametrelerin değerlendirildiği 16 başlık altında ölçümler gerçekleştiriliyor. Değerlendirme sonucunda her çocuk için spora yönelik kişiselleştirilmiş yönlendirmeler sağlanıyor.

Taramalar her branşa açık biçimde devam ediyor

Merkezde son olarak Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile tiyatro kursuna katılan 8-12 yaş arası çocuklara performans ve yetenek testleri yapıldı. Bu kapsamda, dans veya sahne sanatlarında yer alan çocukların da fiziksel potansiyelleri analiz edilerek farklı spor branşlarına yönlendirme sağlandı.

Başkan Ünsal: “Her çocuk için sporla büyüme hakkı”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olmak, onları sporla büyüyen sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak önceliklerimiz arasında. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezimiz sayesinde her çocuk kendi potansiyelini erken yaşta keşfediyor. Spora ve sporcuya destek vermeye, çocukların hayallerinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Ücretsiz destek ve başvuru hattı

Merkezde yapılan tüm test ve değerlendirmeler ücretsiz olarak sunuluyor. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen aileler, 0549 260 02 23 numaralı telefondan merkeze ulaşabiliyor.