Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi, 30 Temmuz’da Kamçatka Yarımadası’nda gerçekleşen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin güney kesiminin yaklaşık 2 metre kaydığını açıkladı. Dünyanın en büyük 6. depremleri arasında yer alan bu sarsıntı, bölgede büyük çaplı yer değiştirmelere yol açtı.

Yetkililer, Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada, “Hepimiz güneydoğuya doğru belirgin bir şekilde kaydık” ifadelerini kullandı. Deprem sonrası yaşanan bu yatay kaymanın, 2011 Japonya’daki Tohoku depremindeki yer değiştirmeyle benzerlik gösterdiği bildirildi. Kamçatka’nın güneyinde, özellikle Paramushir Adası çevresinde etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği kaydedildi.

Normalde tektonik plakalar yılda ortalama 1.5 cm hareket ederken, Kamçatka’da plakaların kilitlenip ani açılması sonucu bu devasa kayma yaşandı. Uzmanlar, bu olayı “elastik geri sekme” olarak tanımlıyor.

30 Temmuz depremi sonrası 10-15 metre yüksekliğindeki tsunami dalgaları Rus kıyılarına ulaştı, nükleer denizaltı üsleri ve limanlar zarar gördü. Depremle bağlantılı olarak bölgede yedi yanardağda volkanik hareketlilik tespit edildi. Bilim insanları, artçı sarsıntıların ve volkanik faaliyetlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kamçatka Yarımadası’ndaki bu sismik hareketlilik, bölgenin jeolojik dengesini ciddi şekilde etkiledi ve uzun süre daha izlenmesi gereken bir süreç başladı.