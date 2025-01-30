Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da, sezon başında transfer edilen ABD'li guard Daron Fatts Russell ile yollar ayrıldı. Oyuncunun menajeri, sözleşmede belirtilen çıkış bedelini ödeyerek fesih işlemini gerçekleştirdi.

Karşıyaka ayrılıktan 110 bin dolar kazandı

Bu ayrılıkla birlikte, Karşıyaka'nın maaş, menajerlik ve buy-out bedelleri dahil olmak üzere toplam 110 bin dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

Daha önce ismi İspanyol devi Barcelona ile anılan Russell'ın henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamadığı bildirildi. Bu ayrılıkla birlikte, İzmir temsilcisinde McCollum, Boutsiele, Webb, Jefferson ve Kenan Sipahi'nin ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısı altıya yükseldi.

Daron Fatts Russell, sezon başında Karşıyaka'ya katılmış ve performansıyla dikkat çekmişti. Ancak sezon ortasında yaşanan bu ayrılık, takımın kadro yapısında önemli değişikliklere neden oldu.