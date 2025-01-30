Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Ocak 2025 tarihinde saat 18:55'te Ege Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak belirlendi.

Deprem, İzmir ve çevresinde hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşları resmi açıklamaları izlemeye davet ediyor.

İzmir, deprem riski yüksek bir bölgede yer aldığı için uzmanlar, vatandaşların deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olmalarının önemini vurguluyor.