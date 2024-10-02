TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 3 galibiyetle namağlup zirveye ortak olan Karşıyaka, cumartesi günü oynanacak Bornova 1877 maçı öncesi moralli. Yeşil-kırmızılılar, Artvin Hopaspor’u 3-0 mağlup etmelerinin ardından zamlı primlerini hafta başında aldı. İzmir derbisinde taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefleyen Karşıyaka, bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Ayrıca, golcü Yasin Ozan, 8 aylık sakatlık döneminin ardından takımla antrenmanlara başladı. Geçen sezon 19 maçta 9 gol atan 33 yaşındaki santrforun, ay sonunda formasına kavuşması bekleniyor. Karşıyaka, Bornova maçının ardından Kuşadasıspor ve Düzcespor deplasmanlarına çıkacak.
Kaynak: DHA