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Ayrıca, golcü Yasin Ozan, 8 aylık sakatlık döneminin ardından takımla antrenmanlara başladı. Geçen sezon 19 maçta 9 gol atan 33 yaşındaki santrforun, ay sonunda formasına kavuşması bekleniyor. Karşıyaka, Bornova maçının ardından Kuşadasıspor ve Düzcespor deplasmanlarına çıkacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 3 galibiyetle namağlup zirveye ortak olan Karşıyaka , cumartesi günü oynanacak Bornova 1877 maçı öncesi moralli. Yeşil-kırmızılılar, Artvin Hopaspor’u 3-0 mağlup etmelerinin ardından zamlı primlerini hafta başında aldı. İzmir derbisinde taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefleyen Karşıyaka, bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

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