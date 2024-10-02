Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Bu atama, hukuki alandaki tecrübeleriyle dikkat çeken Gürlek'in kariyerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Peki, yeni başsavcı kimdir?

Akın Gürlek'in Özgeçmişi

1982 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Akın Gürlek, eğitimine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı ve 2005 yılında bu kurumdan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından hakim olarak farklı il ve ilçelerde görev aldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeki etkisi ve vizyonu, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Akın Gürlek’in yeni görevinde neler yapacağı merakla bekleniyor.