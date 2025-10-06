İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca Fırat, Yenigün ve Yeşilbağlar mahallelerinden geçen Kozağaç Deresi’nde ıslah çalışmalarına başladı. Özellikle yoğun yağışlarda 289/59, 272/6 ve 272 sokaklarda su taşkınlarına neden olan derenin kesiti iki kat genişletilerek 2 metreden 4’metreye çıkarılacak. 12 milyon liraya mal olacak ve bir ayda tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taşkın tehlikesi ortadan kalkacak, bölge halkanın yaşam kalitesi artacak.



Yıllardır beklediğimiz bir hizmetti

Bölge sakinlerinden Gülten Mutlu, “Her yağmurda korkuyla yaşıyorduk. Kapıya havlu, sünger koyuyorduk. Evlerimizi su basıyordu. Şimdi derenin genişletileceğini duyduk, içimiz çok rahatladı” dedi.



Bölgede esnaflık yapan Mahmut Özkan ise “Dükkânımı birçok defa su bastı, binlerce lira zarar ettik. Malzemelerim heba oldu. Bu çalışma bizim için kurtuluş demek. Belediyeye teşekkür ediyoruz, yıllardır beklediğimiz bir hizmetti” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ